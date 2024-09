Pontedera "Bello segnare al novantesimo"

Con il gol che ha deciso la vittoria a Legnago (2-3), Gabriele Perretta sale a quota cinque reti con la maglia del Pontedera, indossata dalla stagione 2021-22. Poche ma buone, anzi, poche ma pesanti perché di queste cinque reti, tre, compresa quella di sabato in Veneto, sono state decisive. Le altre due risalgono alla stagione 2022-23 e sono la seconda di Imolese-Pontedera 1-2 e la quinta della pazza Pontedera-Olbia 5-4. Completano il quadro la seconda di Pontedera-Grosseto 2-0 ( 2021-22) e la terza di Recanatese-Pontedera 4-5 (2023-24). Gol tutti e cinque segnati rigorosamente di destro, con quello di Legnago non così facile da segnare come potrebbe sembrare. "Segnare un gol al 90’ è sempre un’emozione incredibile – ha raccontato a fine gara l’esterno destro nonché vice capitano dei granata – soprattutto se è il gol che vale la vittoria. Sono contento per me, ma anche per avere dato tre punti alla squadra".

"In generale – ha ripreso Perretta – la nostra è stata una prova di carattere, perché ribaltare un 2-0 fuori casa non è cosa da poco. Vuol dire che questa squadra caratterialmente c’è. Certo, l’espulsione di un avversario (Ibrahim al 19’ st) un po’ ha inciso, perché a quel punto il Legnago si è abbassato, noi abbiamo trovato più spazi e ala fine li abbiamo messi sotto, ma già dal gol del 2-1 la partita si era messa a favore nostro". A riaprire il match firmando con un gran sinistro la rete del 2-1 nel recupero del primo tempo era stato Michele Ambrosini, che invece è al suo secondo centro dopo quello firmato nel 2-2 (era il secondo dei granata) contro l’Olbia alla 37a giornata del campionato scorso 2023-24. "Sì – ha commentato l’esterno destro classe 2003 sabato a gara finita – il mio gol ha aiutato molto e così quando siamo entrati negli spogliatoi ci siamo detti che potevamo portare a casa la partita. Infatti al rientro in campo abbiamo cambiato completamente il nostro atteggiamento e da lì siamo riusciti a portare a casa tre punti che sono già importanti essendo la prima di campionato e visto che ci tenevamo a partire bene. Il gol? Ladinetti mi ha messo una palla lunga, io non ho pensato a nulla se non a calciare in porta, ed è andata bene. Sono molto contento, anche perché penso che la mia rete sia servita a dare fiducia alla squadra, contribuendo a ribaltare il risultato". Intanto il Pontedera ha ripreso gli allenamenti in vista delle sfida di venerdì sera alla Ternana, per la quale, con il rientro di Maggini (squalifica) l’allenatore Agostini cercherà di recuperare qualcuno tra gli altri 4 assenti di Legnago, ossia Italeng, Guidi, Sarpa e Marrone.

Stefano Lemmi