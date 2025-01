Pontremolese Vietati passi falsi contro la Larcianese. San Marco Sfida salvezza in casa del Firenze Ovest

Fondamentale. Così si dovrebbe definire il 19° giro di carte del campionato di Promozione, da adesso fino alla fine non sono più concesse distrazioni o amnesie. Domenica dedicata all’incontro in programma alle 15 sul “Lunezia“, dove saranno a confronto la Pontremolese (25 punti) e la Larcianese (31). I viola che si presentano al match “irrobustiti“ dell’attuale quarto posto in classifica, mentre la squadra di Matteo Verdi, che deve recuperare sull’area nobile dei playoff cinque punti, è attesa da un incontro davvero difficile e ostico.

Partita delicata e particolare per Andrea Filippi & Co. Consapevoli di affrontare una formazione costruita, alla pari di San Giuliano, Pietrasanta, Real Cerretese, per dare battaglia alla conquista del passaporto all’Eccellenza. È ovvio pensare che in campo scenderà un undici deciso a conquistare il massimo del risultato e confermarsi dopo la vittoria di domenica in casa del Montecatini. Diversi sono gli aspetti di questa domenica ma tutti, esperti e curiosi, sono d’accordo nel definire che la gara tra i lunigianesi e i pistoiesi, sovrasta gli altri per chi è impegnato, come l’Azzurra nel continuare la scalata all’area dei playoff.

"Partita da vincere – afferma il ditti Lecchini – senza tanti discorsi. Siamo arrivati a una fase determinante del campionato e pertanto in ogni contesa dobbiamo calare il massimo delle energie. Oggi, non sono più ammesse ingenuità o cali di tensione. Ci aspettano dodici battaglie che vanno assolutamente vinte".

Ebal.