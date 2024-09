Porte girevoli. Maignan dovrebbe farcela, Torriani allertato

Tira un sospiro di sollievo Paulo Fonseca, e con lui i tifosi rossoneri: ieri Mike Maignan si è allenato in gruppo e sembra aver assorbito la contusione alla coscia destra che lo ha costretto ad uscire anzitempo nel match contro il Liverpool. Il dolore è quasi sparito, le possibilità che il francese giochi il derby sono alte anche se resta allertato Lorenzo Torriani. Il classe 2005 ha esordito in Champions martedì sera prendendo il posto di Maignan, incoraggiato da tutti i compagni (in particolare da Morata) al momento dell’entrata in campo. Incolpevole sul terzo gol di Szoboszlai, è parso comunque attento e concentrato. Ora il 19enne nato a Vimodrone, che di fatto prende il posto di Marco Sportiello (infortunatosi in estate), è pronto per un nuovo debutto. E pensare che fino alla scorsa stagione era il terzo portiere della Primavera del Milan. Dopo un anno difficile, in cui non ha giocato per scelta tecnica, quest’estate, è stato promosso nella tournèe americana dei rossoneri, mettendosi in mostra contro squadre del calibro di Real Madrid, Manchester City e Barcellona (parando anche due rigori). Una favola bellissima per il ragazzone (quasi due metri d’altezza) che ha seguito tutta la trafila delle giovanili rossonere. Addirittura, a soli 7 anni, quando giocava nel Città di Cologno, poteva finire all’Inter. Ora può sognare con i rossoneri.

A.G.