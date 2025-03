Precedenti. L’ultimo successo in C al Liberati è del 2008, targato Sarri-Cutolo

Di novantotto scontri giocati, il prossimo sarà il quarantanovesimo in casa rossoverde. Il primo incontro tra le due rivali, nella conca, risale al 1925-26, quando un’appena nata Terni F.B.C uscì sconfitta per 1-0. Nelle 48 sfide disputate finora a Terni il bilancio pende nettamente a favore dei rossoverdi che hanno vinto in 21 occasioni, 18 sono stati i pareggi e soltanto 8 i successi del Grifo, come riporta calciogrifo. Il Perugia non vince allo stadio Liberati dalla stagione 2016-17, grazie ad un super gol di tacco di Nicastro. I rossoverdi, invece, hanno trovato due pareggi e tre vittorie nelle ultime quattro.

Se ci concentriamo sui derby disputati in terra rossoverde in C, la Ternana continua a prevalere, con 12 vittorie su 21 partite giocate. Il Perugia, invece, ha vinto soltanto 2 volte, di cui una in Coppa Italia di C. L’ultima vittoria del Grifo in campionato a Terni risale alla stagione 2008-2009, quando i biancorossi di Sarri si imposero per 0-1 grazie a un gol di Aniello Cutolo, in una sfida che si disputò senza tifosi ospiti. Per trovare il precedente successo del Grifo a Terni, bisogna risalire addirittura al 2 settembre 1990, quando, durante la fase a gironi della Coppa Italia di Serie C, fu Del Giudice a regalare la vittoria ai biancorossi.

L’ultima sfida tra le due squadre al Liberati risale alla stagione 2020-2021, quando entrambe le formazioni vennero promosse in serie B dopo aver vinto i rispettivi gironi. Quell’anno, però, a Terni, la Ternana si aggiudicò la Supercoppa di Serie C grazie a un gol di Aniello Salzano nella ripresa. Nonostante il Perugia, allenato da Fabio Caserta, abbia cercato in tutti i modi di riequilibrare il risultato, la Ternana riuscì a mantenere il vantaggio, portandosi a casa il trofeo.