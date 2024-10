Premiato con la “Leonessa d’Oro“. Magli: "Io, maratoneta a difesa dell’ambiente»

Giancarlo Magli si è guadagnato l’appellativo di maratoneta dell’ambiente. Una definizione legata alle sue numerose iniziative (tra le quali le “Trenta maratone in trenta giorni“) e che quest’anno gli è valsa la consegna del prestigiosa targa bresciana “Leonessa d’Oro“. "Io corro per l’ambiente – conferma Magli – e sono tanti anni che lo faccio. Per me è una priorità, ho l’utopia di lasciare il mondo un po’ migliore di come l’ho incontrato. soprattutto a livello di ambiente che, in questi ultimi anni, sta peggiorando in maniera preoccupante". Un impegno che è nato durante i tanti allenamenti svolti negli anni: "Andando a correre capita di vedere immagini che ti rimangono impresse. Non solo qui a Brescia, ma i segni lasciati dall’uomo si trovano anche in luoghi che dovrebbero essere incontaminati".

E ancora: "Sono situazioni che fanno male e mi portano a chiedermi come l’uomo possa permettersi autogol così clamorosi. Anche perché la salute dell’ambiente (che ci ospita, è bene non dimenticarlo) è strettamente collegata alla nostra - prosegue il 54enne - e tutti noi sappiamo molto bene che, al di là dei soldi e di tutto quello per cui ci diamo da fare ogni giorno, proprio la salute è la cosa più importante". Da qui è nata l’idea di correre per l’ambiente: "Un percorso di sensibilizzazione del quale non voglio essere io il protagonista e che porto avanti solo per coinvolgere il maggior numero possibile di persone in questa cura, ormai necessaria, da riservare alla natura. Abbiamo bisogno di un cambiamento a livello educativo e di coscienza. Se ognuno di noi fa il suo piccolo gesto, magari anche solo facendo qualche passo in più per gettare in modo corretto i rifiuti, potremo dire di avere raggiunto un traguardo molto importante. Il mio scopo è quello di invitare la gente a pensare, non è per me un lavoro e nemmeno un modo per cercare pubblicità".

In questi anni Magli ha presentato diverse iniziative: "Quella che ricordo più volentieri è le “Trenta maratone in trenta giorni“. È stato molto faticoso: non è affatto facile recuperare, non essendo io un atleta professionista e non potendo dedicarmi solo a quest’evento. Ma nello stesso tempo è stato bello ed emozionante. Adesso sta prendendo forma un nuovo progetto ambizioso, che è programmato per il giugno 2025 in concomitanza con la giornata mondiale dell’ambiente. L’idea è quella di dare vita a una “12 ore“ con l’intento di percorrere almeno 100 km. In questo momento si stanno definendo i dettagli e la zona da coinvolgere. Potrebbe essere il parco delle Cave o il centro storico di Brescia, quello che conta è arrivare al maggior numero possibile di persone e sensibilizzarle sulla necessità di correre per l’ambiente".

Luca Marinoni