Preparazione. Biancorossi, ieri la ripresa. Angella e Montevago a parte

Ripresa degli allenamenti a Pian di Massiano per la squadra di Lamberto Zauli in vista del match di venerdì sera al Curi contro l’Arezzo. Alla ripresa dei lavori, Angella e Montevago hanno lavorato a parte ma ci sono buone possibilità per il capitano e per l’attaccante di ritrovare il campo in occasione della sfida di venerdì sera al Curi. Le prossime sedute di allenamento ( in agenda tutte al mattino) potranno dare risposte più certe all’allenatore biancorosso che dovrà sicuramente rinunciare a Seghetti, uscito infortunato nel corso della partita di Pineto. Il giovane attaccante è alle prese con un guaio muscolare che potrebbe costringerlo ad uno stop di almeno venti giorni. Una nuova tegola per lo staff biancorosso che si trova, ogni settimana, a fare la conta dei calciatori a disposizione per l’incontro successivo.

Nel derby contro l’Arezzo sarà sicuramente assente Polizzi che è stato espulso per doppia ammonizione nella ripresa della gara contro il Pineto. Ci sono anche buone notizie per la prossima partita in programma al Curi: il tecnico Lamberto Zauli potrà avere a disposizione i tre calciatori che rientreranno dagli impegni con le rispettive Nazionali, Plaia e Amoran in difesa e Di Maggio a centrocampo.

Per il prossimo appuntamento, importante per i punti in palio ma anche per l’ambiente, l’allenatore sarà molto attento nelle scelte: dopo la cocente sconfitta in Abruzzo, infatti, Zauli ha ammesso di essere rimasto molto deluso da alcune prestazioni.