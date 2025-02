Prima Categoria Programma avvincente con il Romagnano ospite dell’Atletico Lucca. Montignoso all’esame Corsagna. Il Serricciolo incrocia la Torrelaghese

Il calendario di Prima Categoria offrirà nel 20° turno una sfida dalle forti emozioni tra il Montignoso e il Corsagna, rispettivamente prima e quarta forza del girone. Teatro dell’incontro sarà lo stadio “Remo Garibaldi“ di Borgo a Mozzano dove oggi pomeriggio alle 15 le due formazioni cercheranno di assicurarsi l’intera posta in palio. La capolista proverà ad allungare sulle avversarie per coronare quanto prima il proprio sogno di promozione. In quest’ottica sarà quindi fondamentale superare i lucchesi e incrementare gli attuali 41 punti in classifica, sei più dei padroni di casa che, però, tra le proprie mura ha finora garantito le migliori prestazioni. Oltre a trovarsi al comando della classifica la squadra di mister Alberti è anche in piena lotta per la Coppa Toscana. Mercoledì pomeriggio, infatti, si giocherà i quarti in esterna contro il San Godenzo, per poi ospitare al “Del Freo“ i terzi classificati del Capezzano.

Trasferta per il Romagnano che si presenterà all’Henderson di Lucca per affrontare i locali dell’Atletico, che li precedono in classifica di due punti. Tra gli amaranto mancherà lo squalificato Bertonelli.

Match importante per il Serricciolo che all’Arcinaso si troverà di fronte ad un’ambiziosa Torrelaghese. "Quella di oggi sarà un’altra gara fondamentale – afferma il segretario Andrea Gilli – da vincere assolutamente sul nostro campo contro un’ottima squadra che ha buone individualità. Noi avremmo assenze importanti visto che mancheranno per squalifica Casciari, Mosti e Shqypi. Sicuramente saranno impegnati dall’inizio alcuni juniores e siamo sicuri che in questo momento sapranno darci una grossa mano. Malgrado tutto siamo molto fiduciosi considerata anche l’ottima prestazione di domenica scorsa dalla quale siamo usciti sconfitti, ma consapevoli di non meritare questa classifica"

Infine il Mulazzo sarà ospite del Pieve Fosciana.