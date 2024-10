Prima categoria. Serricciolo alla prova Capannori: "Sarà dura affrontare la capolista del torneo»

Match proibitivo per il Serricciolo che dovrà superare un ostacolo durissimo nella settima giornata del campionato di Prima Categoria. Avversario di turno sarà il Città di Capannori che li ospiterà sul campo sportivo "Laghetti" di Lammari oggi pomeriggio alle 14.30. Anche se i gialloblù stanno vivendo un periodo difficile, con la vittoria che tarda ad arrivare, contro la prima della classe dovranno dimostrare di avere la forza di tirarsi fuori da questo momento critico, provando a portare a casa punti fondamentali per muovere definitivamente la classifica. Le tre sconfitte rimediate finora e soprattutto quella arrivata nel derby contro il Mulazzo dovranno essere prontamente dimenticate per lasciare posto al primo acuto della stagione. "Contro la capolista Capannori - afferma mister Borghetti - sarà una partita complicata. Lo dice la classifica ma, anche se avremo diverse defezioni, ci presenteremo a questa trasferta con la consapevolezza di giocarci tutte le nostre possibilità. Sono sicuro che nelle difficoltà troveremo gli stimoli giusti e lotteremo su ogni pallone".

Di contro i lucchesi, ancora imbattuti, dovranno sfruttare il fattore campo e i favori del pubblico per continuare la striscia di risultati positivi, cercando di guardarsi le spalle dall’agguerrito Montignoso, impegnato a sua volta nel turno casalingo contro l’Academy Porcari. Sfide interne anche per il Romagnano, orfano per sette giornate di Comparini e per una di Lezza, e il Mulazzo che dovranno affrontare rispettivamente il Pieve Fosciana e il Corsagna.

"Per noi sarà una partita difficile - precisa Simone Occhipinti, attaccante dei rossoblu e ex numero nove della Pontremolese - e servirà una grande determinazione e la massima concentrazione per dare continuità al bel successo ottenuto domenica scorsa contro i cugini del Serricciolo".

Ilaria Gallione