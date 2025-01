Primavera. Si suda per la doppia trasferta. Prima a Palermo e poi il derby

Ha ripreso a lavorare con entusiasmo e concentrazione la Primavera biancorossa che si appresta ad affrontare due trasferte difficili ma altrettanto stimolanti che chiuderanno il girone di andata. Sabato volerà a Palermo dove affronterà la squadra di Del Grosso, terza in classifica e reduce da sette risultati utili consecutivi tra cui il 6-1 rifilato al Bari nel turno prima della sosta. Poi il calendario ha messo in programma il derby contro la Ternana al “Moreno Gubbiotti” di Narni. Una sfida importante visto che le due squadre si trovano vicinissime in classifica, distanziate solo da un punto. Ma il gruppo guidato da Juan Moll Moll, dopo alcune difficoltà iniziali legate alla costruzione di una squadra quasi totalmente rinnovata ma anche ad altre circostanze sfortunate (vedi gara persa a tavolino contro il Crotone) sembra aver trovato continuità visti i sette risultati utili consecutivi e la vittoria nell’ultimo turno con lo Spezia: 17 i gol realizzati, 20 quelli subiti, con Ambrogi, il capitano, miglior realizzatore con 5 reti (di cui 3 su calcio di rigore).