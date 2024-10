Primo big match. Carica Brescia aspettando Ortigia: "Finora i risultati ci danno ragione»

L’AN Brescia arriva al primo big match della stagione, contro Ortigia, nel migliore dei modi. Dopo la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, la squadra lombarda ha reagito con due vittorie nette in Euro Cup e ha confermato il suo stato di forma battendo Quinto in campionato. A suggellare questo momento positivo, il netto 14-8 inflitto alla Telimar Palermo a Mompiano, una squadra temibile con giocatori di qualità e un tecnico esperto. Tra i marcatori anche Matteo Giri, che ha dichiarato: "Siamo stati bravi a difendere forte sin dall’inizio e in attacco abbiamo eseguito bene quanto prepariamo in settimana. Telimar era un avversario tosto, ma siamo riusciti a imporci con una buona prestazione. Stiamo preparando tutte le partite con intensità e i risultati ci stanno dando ragione".

Tra i protagonisti della partita spicca Max Irving, nominato migliore in campo con tre reti, così come il capitano Jacopo Alesiani. A referto anche Del Basso, Guerrato, Faraglia, Gianazza e Ferrero, con una doppietta per Balzarini. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica alle 16:30, in trasferta contro Ortigia, una squadra di valore che sta affrontando alcune difficoltà soprattutto nella fase difensiva. Una partita che si preannuncia complicata, ma decisiva per le ambizioni di Brescia in questa fase iniziale della stagione. Alessandro Luigi Maggi