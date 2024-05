Programma e regolamento. Gli accoppiamenti. Si gioca alle 20,30. Oggi biglietti in vendita

Il Perugia ha pescato una squadra dello stesso girone, mentre le altre qualificate affrontano formazioni di un altro raggruppamento. L’ex bomber Felice Evacuo ha sorteggiato le sfide del primo turno nazionale Playoff in programma, tra gara d’andata e ritorno, il 14 e il 18 maggio. Le gare di andata sono state fissate alle 20,30, fatta eccezione per Triestina-Benevento che andrà in diretta su RaiSport alle 21. Cinque le “teste di serie” del sorteggio: L.R. Vicenza, Carrarese, Benevento, Catania e Casertana, che sono state abbinate ad Atalanta U23, Triestina, Perugia, Juventus Next Gen e Taranto, qualificate nella fase a gironi.

Ecco il programma: Perugia-Carrarese (andata martedì maggio), Carrarese-Perugia (ritorno 18 maggio); Taranto-Vicenza; Triestina-Benevento; Juventus NG-Casertana; Atalanta Under 23-Catania.

I biancorossi giocheranno il primo turno al Curi, per passare servirà almeno una vittoria nelle due partite. Le squadre che dopo le gare d’andata e ritorno avranno ottenuto il punteggio migliore avranno accesso al secondo turno della fase playoff Nazionale. Nel caso di parità dopo la gara di ritorno, accederanno al secondo turno della fase playoff Nazionale le squadre con la differenza reti migliore nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare passerà al secondo turno della fase playoff Nazionale la testa di serie.

I biglietti saranno in vendita da oggi in modalità online e nelle ricevitorie autorizzate Ticketone.