Promozione: entusiasta il tecnico Moretti

Il Marginone conquista una vittoria importante in chiave salvezza contro il Firenze Ovest. I ragazzi di mister Paolo Moretti sono andati sotto ben due volte, ma con grinta e impegno sono riusciti a ribaltare un match fondamentale. Contro il Firenze Ovest la sfida valeva doppio, visto che entrambe le formazioni si trovano ancora in zona playout, ma grazie a questi tre punti gli arancioneri hanno fatto un piccolo passo in avanti importante per cercare di lasciare quanto prima il quartultimo posto. Attualmente il Marginone si trova al tredicesimo posto con 17 punti, a sole due lunghezze di distacco dalla coppia San Marco Avenza, Casalguidi e a tre dalla zona tranquilla occupata dal Lampo Meridien.

"Volevamo - commenta mister Moretti - questa vittoria. Avevamo preparato nel migliore dei modi questo scontro diretto, i ragazzi avevano cercato di scendere in campo attenti, e nonostante il loro gol siamo riusciti subito a pareggiare. Nella ripresa siamo andati di nuovo sotto, ma la squadra ancora una volta ha saputo reagire bene ed ha nuovamente pareggiato. Alla fine siamo riusciti a regalarci questo successo con un grande Cortesi, autore di quattro reti, ma faccio i complimenti a tutta la squadra, perché non si è disunita ed ha saputo reagire al momento giusto. Non era facile, rimanere in partita, ma ci siamo riusciti perfettamente e questi tre punti sono fondamentali per il morale, perché ci consentono di andare avanti con la convinzione che la strada intrapresa è quella giusta. Adesso cercheremo già di preparare la prossima sfida casalinga, contro una formazione ostica, l’Urbino Taccola".

"Siamo consapevoli che da qui alla fine per noi saranno tutte delle finali - conclude - e cercheremo sempre di giocarle nel miglior modo". La sfida tra Marginone e Urbino Taccola, che arriva dalla sconfitta casalinga contro la Real Cerretese, si giocherà domenica alle 14.30 al “Tei“.

Alessia Lombardi