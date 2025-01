Promozione Girone A. Pergolese, che slalom Bucefalo. E Vismara perde l’imbattibilità

PERGOLESE 1 VISMARA 0

PERGOLESE: Aluigi, Fontana, Anastasi (55’ Ghetti), Lattanzi (Pierpaoli), Rebiscini, Savelli, Pesaresi (16’ Bartolucci), Gaia, Lombardi (55’ Marinelli), Montagnoli (77’ Giudici) Bucefalo All. Guiducci

VISMARA: Melchiorri, Oliva, Beninati, Morani, Palazzi, Del Pivo, Pistola (83’ Bertuccioli), Letizi, Montanari, Renzi (66’ Gaudenzi), Vagnarelli (63’ Mazzari) All. Fulgini

Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno.

Rete: 86’ Bucefalo

Note: Amm.: Montagnoli, Del Pivo, Pistola, Rebiscini, Mazzari, Bucefalo Ang.: 1-3 Rec.: 1’+5’

Il Vismara subisce la prima sconfitta in campionato per mano della Pergolese, al termine di una partita basata più sull’agonismo che sulla tecnica. Al 14’ Letizi impegna Aluigi con un tiro velenoso. Al 19’ Rebiscini ha l’occasione per segnare ma il portiere Melchiorri compie una gran parata. Nella ripresa partita combattuta ma senza grandi occasioni da segnalare fino al 86’: Bucefalo fa uno slalom in area avversaria saltando tre calciatori ospiti, depositando infine il pallone in rete. Gran goal.

Vince la Pergolese che ha disputato una partita con grinta e impegno. Il Vismara ha combattuto ad armi pari ma perde l’imbattibilità e la testa della classifica.

Andrea Pedaletti