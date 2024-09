Promozione La Pontremolese pensa positivo. A Larciano per annullare la penalizzazione

Dal mercoledì di Coppa Italia al ritorno al campionato di Promozione il passo è breve. Infatti, c’è da onorare il campionato che oggi celebra il quarto atto e la Pontremolese dopo essersi sbarazzata nell’ordine della Real Cerretese, Forte dei Marmi e Montecatini è però costretta ad alzarsi ancora sui pedali, visto che la strada che la porta sul “Cei“ a Larciano in casa dei biancoviola s’impenna bruscamente sotto le sue ruote. Il tecnico dell’Azzurra per la trasferta in terra pistoiese recupera la “diga umana“ Andrea Filippi, così lo ha definito un buontempone. Torna al suo posto anche il “faro di Portofino“ Andrea Baudi, due prospetti di spessore che si ripresentano oggi a Larciano decisi a calarsi al massimo nel match che vale doppio per l’undici lunigianese.

"È ovvio che si tratti di una partita molto difficile – sostiene Verdi –, la Larcianese ha grandi giocatori. Mi auguro però che il match sia difficile anche per i nostri avversari, non solo per noi. Tecnicamente sono fortissimi e temibili in ogni reparto. Abbiamo un timbro preciso, per questo non cambieremo modulo, non credo ci potrebbe aiutare. In questi giorni abbiamo più che altro cercato di recuperare forze psicofisiche messe a dura prova dal calendario. Contro la Larcianese sarà determinante il lavoro difensivo in attacco. Tanto equilibrio ci vuole per andare lontano e soprattutto per affrontare al meglio i sette Gpm che dobbiamo scalare questo pomeriggio".