Promozione Ligure: Levanto e Don Bosco vincono, pareggio tra Busalla e Follo

Promozione Ligure 28ª giornata: a due giornate dal termine spiccano le vittorie del Levanto sulla Margheritese e del Don Bosco sul Magra Azzurri. Pareggia il Follo con la capolista Busalla. Stop per Canaletto, Tarros Sarzanese, Beverino e Forza e Coraggio.

Panchina 2 - Canaletto Sepor 1. Marcatori: 39’ Monteverde (P), 72’ Rosati (C), 81’ Cogozzo (P). Dopo le incornate di Monteverde e Pedaci è Cogozzo a decidere il match.

Busalla 3 - Follo 3. Marcatori: 5’ Parmigiani (F), 7’ Ranasinghe (B), 22’ Bortolai (B), 28’ Draghici (B), 43’ Angelotti (F), 71’ Di Vittorio (F) Al gol in apertura di Parmigiani rispondono Ranasinghe, Bortolai e Draghici che ribaltano il risultato. Su punizione Angelotti accorcia le distanze e poi Di Vittorio pareggia.

Calvarese 2 - Tarros Sarzanese 1. Marcatori: 43’ Ghiggeri (C), 63’ Galassi (T), 88’ Vaccarezza (C) Al 43’ Ghiggeri in tap-in rompe il ghiaccio. Al 63’ il neo entrato Galassi di sinistro fa 1-1. All’88’ il gran tiro di Vaccarezza vale la vittoria dei locali.

Levanto 3 - Sammargheritese 1. Marcatori: 22’, 59’ Daniello (L), 58’ Righetti (L), 89’ Battaglia (S) Il Levanto controlla il match e conquista tre punti preziosi in chiave salvezza.

Forza e Coraggio - 0 Psm Rapallo 3. Marcatori: 2’ Fior, 69’ Zambuto, 75’ Gallio Il Psm Rapallo torna a casa con il bottino pieno contro una Forza e Coraggio che annuncia di non presentarsi alle restanti due gare di campionato.

Don Bosco Spezia - 4 Magra Azzurri 0. Marcatori: 42’ aut. Barabino (M), 53’ Conte (D). 73’ Campagni (D) (rig.), 78’ Agrifogli (D) L’autogol di Barabino apre la strada alle reti di Conte, Campagni e Agrifogli. Al 72’ tra gli ospiti viene espulso Mameli.

Vallescrivia 5 - Intercomunale Beverino 0. Marcatori: 30’, 59’ Fassone, 36’ Leto, 58’ Compagnone, 91’ Spadoni Partita senza storia con il Vallescrivia che dimostra la propria superiorità e che con una cinquina affonda il Beverino.