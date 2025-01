Protagonista. Gemello nella Top 11 e "Miglior Grifone»

Si prende la copertina. Luca Gemello è protagonista dell’ultimo turno di campionato: premiato nella Top 11 della serie C, girone B e votato dai tifosi del Perugia. L’estremo difensore biancorosso, con il 61,11% dei voti, ha vinto la ventiduesima tappa del "Miglior Grifone", trofeo ideato dal centro di Coordinamento, relativa alla gara Perugia-Carpi di venerdì scorso. Secondo posto per Giunti, che ha conquistato il 14,20% delle preferenze, terzo per Matos con il 7,41%, quarto per Giraudo con il 6,79% e quinto per Lisi, autore del calcio di rigore, con il 5,56%.

Il leader della classifica generale del trofeo è sempre il giovane Giovanni Giunti con 126 punti, inseguito da Angella con 90, sul podio al terzo posto Montevago con 64, seguono Seghetti e Mezzoni con 57, Cisco con 52, Giraudo con 45, Gemello con 44, Di Maggio con 33 e Lisi con 31.