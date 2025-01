Protagonista. Gemello: "Vittoria di squadra. La prima parata è la più bella»

Luca Gemello è stato bravissomo, ma già da domani deve dimenticare e ripartire, così Lamberto Zauli commenta la prestazione del portiere che è al suo fianco, lo ascolta e annuisce. "È una grande soddisfazione – dice l’estremo difensore ai microfoni di Umbria Tv – è bello parare un rigore, anche la parata sul colpo di testa mi ha dato grande soddisfazione. Mi dà fiducia. È stato più difficile parare questo rigore rispetto a quello di Piancastagnaio, sapevo che Saporetti statisticamente poteva tirare centralmente: è andata bene".

Gemello ripartisce i meriti con i compagni di squadra. "Io il migliore in campo per come è andata? È un paradosso, il Carpi nel primo tempo non riusciva mai ad uscire dalla sua metà campo per meriti nostri, gli episodi fanno la partita. Partita che è cambiata nel momento del rigore – continua il portiere al rientro dopo due turni di squalifica – . Mi prendo i meriti per i due episodi, la squadra ha meritato di vincere. Le mie difficoltà iniziali? Le collego all’inattività, un portiere ha bisogno di sentire fiducia, di sentirsi importante. In quest’ultimo periodo la difesa ha concesso sempre meno occasioni. Il Perugia deve essere continuo, io non mi sento forte dopo questa partita così come non mi sentivo scarso durante le critiche".

La difesa adesso ha più esperienza. "Quello di Dell’Orco è un grande rientro, lo ha dimostrato a Ferrara e contro il Carpi, senza nulla togliere a Plaia ed Amoran. Cresceranno ancora di più di fianco ad Angella, Dell’Orco e Riccardi. Dell’Orco ti muove la squadra".