Protagonista. Torrasi: "Mi assumo la responsabilità. Sono stato ingenuo»

Ha lasciato la squadra in dieci per venti minuti. E per questo Emanuele Torrasi chiede scusa. Si assume le responsabilità per i falli commessi e rilancia. "I due gialli credo ci fossero – ha spiegato il centrocampista a Umbria Tv – anche se quello del primo tempo è stato un fallo lontano dalla porta e non sono entrato nemmeno con troppa violenza. Ma l’arbitro ha deciso così. Sono stato ingenuo in occasione del secondo giallo, non sono stato bravo a leggere quella situazione. Nel primo tempo siamo stati meno palleggiatori e più verticali, anche se abbiamo avuto le occasioni migliori. Nella ripresa stavamo prendendo campo minuto dopo minuto. Poi l’inferiorità numerica ti condiziona la partita e gran parte della responsabilità la devo prendere io. La classifica parla chiaro, abbiamo difficoltà a trovare continuità. Dispiace perché Perugia merita di più".