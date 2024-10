Prova importante della Fermana. Bolzan elogia la squadra: "Ma serve equilibrio»

Prestazione importante contro una big come il Chieti e ai punti, possiamo dirlo, ci sarebbe potuta scappare anche la vittoria della Fermana. Una gran bella risposta della squadra di Dario Bolzan anche se il tecnico in sala stampa ha sottolineato: "Credo che ci voglia equilibrio perchè la squadra nel primo tempo ha fatto bene ma ha fatto benissimo altre volte finora. Finché ha avuto la forza e l’energia penso che ha dominato la partita. Ma ci vuole equilibrio ed è difficile vincere contro le squadre. Mi viene da ridere vedendo i commenti: un giorno siamo uno squadrone, l’altro giorno meritiamo la contestazione. Questa squadra ha grandi attributi, migliorerà sempre con il lavoro e questi ragazzi sono in grado di fare quello che hanno fatto nella prima frazione di gioco. Il Chieti come organico è la migliore squadra del campionato per me: se ce la siamo giocata alla pari con, i ragazzi devono capire che possono avere coraggio in ogni gara". Importante anche il cambio tattico con Lomangino, tra l’altro in gol, a galleggiare dietro le due punte Bianchimano-Sardo ma soprattutto a prendere in fase di non possesso Donsah. "Ho uno staff importante, lavoriamo tutto il giorno con le informazioni giuste poi i ragazzi si applicano e fanno benissimo. Lomangino ha dote importanti, ha fatto qualche tribuna ma si è fatto trovare pronto. Ci crediamo e ci lavoriamo con questi ragazzi perchè capiamo il loro lavoro. Alla gara siamo arrivati in condizioni non ottimali: Casucci ha avuto un fastidio, Diouane idem, Bianchimano è andato oltre il minutaggio che pensavamo di fargli fare e domenica abbiamo un’altra gara molto difficile con il Roma City. Affrontiamo una squadra costruita per il vertice, abbiamo il tempo per recuperare forze mentali fisiche e affrontare la sfida nel modo giusto". Bello a fine gara l’abbraccio con il pubblico che ha apprezzato sia la prestazione ma soprattutto l’abnegazione della squadra: "Fermo è una piazza così, quando entri in campo i tifosi sentono il battito forte del cuore, tutto il resto passa in secondo piano". Bello anche l’abbraccio tra tifosi con la Curva Duomo che ha omaggiato Michael, il tifoso neroverde recentemente scomparso.

Roberto Cruciani