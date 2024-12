Pugilata Carrarese ’Bertola’. Prima giornata. Un pari tre vittorie e altrettante sconfitte

Tre vittorie, tre sconfitte e un pari è il bilancio degli atleti della Pugilistica Carrarese "Enrico Bertola" nella prima giornata della riunione di boxe organizzata dalla società di via Cattaneo sul ring della Bocciofila di Sarzana, l’ultimo impegno dell’anno. Vincono ai punti Ricard Di Colombi contro Alessandro Nizzi (Boxe Giuliano Borgo a Mozzano) negli junior 62 kg.; Elia Alpini (nella foto) contro Zouhair El Hachini (Boxe Celano Genova) negli junior 71 kg. e Nicola Bui contro Michele Pastorino (Boxe Celano Genova) nella elite 71 kg.. Perdono ai punti Cristian Bistonte contro Marcel Diego Marceca (Boxe Celano Genova) nella school boys 52 kg.; Giulio Pirrone contro Mirko Rutigliani (Boxe Celano Genova) negli junior 52 kg. e Filippo Balletta contro Mattia Carelli (Boxe Solesino Padova) negli junior 62 kg.. Pari invece tra Mia Paita ed Emma Canazza (Boxe Solesino Padova) nella school girls 54 kg., nell’unico match in rosa della serata. A completare il programma della prima giornata, si è combattuto anche il match tra Alberto Papeschi (Boxe Giuliano Borgo a Mozzano) e Cristian Venturini (Boxe Cliub La Spezia) nella school boys 57 kg., vinto ai punti da quest’ultimo. Per la Pugilistica Carrarese, all’angolo blu gli insegnanti Michele Terenzoni, Massimiliano Polidori e Maurizio Baudà.

ma.mu.