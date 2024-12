Pugilato. Quarto titolo italiano per Francesco Bortone. E Ghilarducci sfiora la corona: battuto in finale

Il pugilato viareggino continua a mietere successi a livello nazionale. E che successi, quando a indossare i guantoni sono Vincenzo Bortone e Marvin Ghilarducci. Il 22enne Bortone, nella categoria 92 kg, ha fatto suo il titolo Italiano, per la 4° volta, con una superiorità apparsa disarmante. Superato nel quarti di finale il marchigiano e già professionista Davide Cacchiarelli, in semifinale è stata la volta dell’altro toscano e argento europeo Jonathan Pisano a cedere ripresa dopo ripresa. In finale l’apoteosi con la netta vittoria sul lombardo Mattia Facchini . Un match gestito con classe e intelligenza, a conferma della straordinaria bravura del pugile viareggino. Non da meno Il 18enne Marvin, al suo primo campionato assoluto. Superato negli ottavi il toscano Simone Marocchini, nei quarti a soccombere è stato Elidon Perjioni. In semifinale il vero exploit con il successo sul favorito Vincenzo Lizzi dei Carabinieri e con all’attivo 90 match oltre che un bronzo agli ultimi Europei Elite. Solo in finale è arrivata la sconfitta con il fortissimo abruzzese Luca Iovoli, che vantava ben 50 vittorie su 66 incontri. Grandissima la soddisfazione per il tecnico Massimiliano Ghilarducci e per tutta la Livorno Boxe Salvemini.

S.I.