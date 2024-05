Questa sera alle 20.30 è già tempo di gara 2. Gema, riparti da difesa e rimbalzi. Del Re: "Fabriano sarà diversa»

La miglior versione stagionale della Gema dal punto di vista difensivo, capace in gara 1 del primo turno playoff di limitare a 54 punti segnati una squadra come la Ristopro Fabriano, che normalmente di punti ne mette a referto in media 83 a gara, fa già parte del passato. Questa sera alle 20.30 i riflettori del PalaTerme si accenderanno nuovamente per il secondo capitolo di una serie che promette scintille, perché fra le fila marchigiane molti dei protagonisti più attesi hanno steccato, su tutti uno dei grandi ex, Simone Centanni, mentre i leoni termali hanno mostrato una dedizione e un’applicazione invidiabili: "Abbiamo però ancora margini di miglioramento – puntualizza coach Marco Del Re, tecnico rossoblù – Possiamo sicuramente affrontare con più lucidità e attenzione le loro difese tattiche. La base però deve essere quella vista in gara-1: essere sempre pronti a sacrificarsi e a sporcarsi le mani per fare quelle cose meno appariscenti ma poi alla fine determinanti per vincere una partita, con magari un po’ più di attenzione ai loro tiratori, perché il 15 percento al tiro da tre punti da parte di Fabriano non credo che sarà un dato che si ripeterà. Stasera mi aspetto che entrino molti più palloni e noi dovremo essere pronti a contenere al meglio il loro attacco".

Da ripetere assolutamente invece è l’esperimento della zona, che dal secondo quarto di gara 1 in poi ha cambiato totalmente il volto della gara in favore dei montecatinesi: dopo i 17 punti segnati dalla Ristopro nei dieci minuti di apertura del match nei restanti tre periodi Gema ha concesso solo 37 punti: "Credo che le chiavi tattiche della vittoria di sabato siano state la lotta a rimbalzo, che ci ha visto prevalere nonostante avessimo davanti la squadra che ne ha presi di più in regular season nel girone B, ma anche aver impedito ai nostri avversari di giocare al ritmo che prediligono – analizza l’allenatore labronico – Abbiamo impedito a Fabriano di correre e di alzare il numero dei possessi come le è solito fare, subendo solo 7 punti in contropiede. Gara 2 però sarà un’altra storia".

Anche Andrea Niccolai, acclamatissimo al suo ritorno al PalaTerme nelle vesti di coach della Janus, ha messo in guardia Gema nel post-partita di gara-1: "Pur essendo incappati in una delle peggiori serate della mia gestione, perlomeno dal punto di vista offensivo, la reazione della squadra ai momenti di difficoltà e l’aver limitato Montecatini a soli 68 punti mi fanno ben sperare per il prosieguo della serie. Se in attacco riusciremo ad esprimerci sui nostri standard abbiamo tutte le carte in regola per competere alla pari".

Filippo Palazzoni