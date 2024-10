QUINTA giornATA NEL WEEKEND. Varese marcia spedita: l’abbordabile Bressanone dopo lo scalpo del Valdifiemme

Prosegue spedita la marcia di Varese, che nella quarta giornata di IhL ha superato 4-3 Valdifiemme al termine di una gara molto meno equilibrata di quello che recita il punteggio. Sul ghiaccio di Cavalese i Mastini hanno controllato il match fin dalle prime battute, segnando due gol nei primi quattro minuti con Perino e Franchini. Il giovane classe 2005 e il "mago" italo-canadese, colpo di mercato estivo più prestigioso, si stanno rivelando i principali trascinatori della squadra di coach Glavic rispettivamente con 3 e 6 reti siglate fino ad ora. Tornando alla gara con Fiemme, dopo l’iniziale doppio vantaggio i gialloneri sono incappati in alcune penalità con conseguente blackout (fattore che si ripete fin dalla prima giornata), che ha permesso ai padroni di casa di pareggiare. Dal secondo parziale però Varese ha cambiato passo, trovando le due reti decisive con i due veterani Piroso e Borghi. Varese piazza così il terzo successo di fila, rimanendo seconda in classifica. Oggi ore 18.30 si torna subito in campo: alla Acinque Ice Arena arriva l’abbordabile Bressanone, alle 19.30 scende sul ghiaccio anche Como contro l’ostico Feltreghiaccio. I lariani nel turno infrasettimanale con la capolista Caldaro (unica a punteggio pieno) hanno subito il terzo ko di fila. Sabato di gioco infine anche per Chiavenna in IhL Division 1: i verdeblu dopo il convincente esordio con Milano cercano il bis in trasferta a Pinerolo (ore 16).Alessandro Stella