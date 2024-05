Rally Abeti e Abetone. Trionfa il reggiano Rusce. Sul podio Volpi e Cresci

Parla ’straniero’, il 41esimo Rally degli Abeti e dell’Abetone, terza prova della Coppa Rally di zona 7, corso in questo weekend abbracciato dal rigoglioso verde della Montagna Pistoiese. È stato infatti il reggiano di Rubiera Antonio Rusce, in coppia con l’esperto Sauro Farnocchia su una Skoda Fabia RS Rally2, a vincere la gara. Peraltro con una certa sicurezza, avendo preso il comando dalla prima prova speciale disputata e arrivando ad accarezzare la bandiera a scacchi con 34”6 di vantaggio sugli elbani Andrea Volpi e Alberto Mei (Skoda Fabia R5 evo), al bis d’argento dopo quello del 2023. La terza piazza l’ha firmata con soddisfazione l’accoppiata aretina composta da Roberto Cresci e Fabio Ciabatti (Skoda), tornati alla gara dopo ben 14 anni dalla loro ultima presenza.

La gara ha subito registrato un colpo di scena, con il ritiro repentino nelle prime battute del sabato da parte del favorito locale Federico Gasperetti, affiancato da Ferrari, tradito dal cambio della sua Citroen C3 Rally2. Il pilota di Abetone inseguiva la cinquina consecutiva di allori. Campo libero allora per Rusce, idealmente ’prestato’ dal Campionato Italiano Assoluto Rally, del quale è uno dei migliori driver privati. Il reggiano ha imposto il proprio ritmo a rullo compressore, facendo il vuoto dietro di sé. Prestazione di grandi contenuti per i lucchesi Filippo Puccetti e Mirko Luisotti, quarti su Skoda Fabia. La top five generale è stata chiuda da Fabio Pinelli e Alessandro Vivarelli, con una Hyundai i20 Rally2. Positiva la prestazione del pistoiese Alessandro Ciardi, con alle note Tondini. Alla guida della Toyota GR Yaris, con la quale disputa il trofeo del brand del sol levante, si è ripetuto in una performance entusiasmante, firmando la sesta posizione assoluta, spesso inserendosi nei duelli con vetture di categoria superiore. Secondo centro dell’anno nella ’over 55’ e settima posizione assoluta per i fratelli Davide e Andrea Giordano (Skoda). Ottava piazza finale per i pistoiesi Baldacci-Bugelli (Skoda). In chiusura di top ten i versiliesi Bindi-Vecoli (Skoda) e Silvestri-Marraccini (Peugeot 208 Rally4), primi anche tra le due ruote motrici.

La sfida femminile è stata a senso unico, con la pratese Susanna Mazzetti, Campionessa in carica della Coppa Italia, che ha avviato bene la stagione sulla Skoda Fabia R5, con seconda arrivata la folignate Chiara Galli, assecondata dal pratese Andrea Cecchi, sulla meno potente Renault Clio Rally5. Tra le autostoriche la vittoria assoluta è andata all’evergreen pratese Brunero Guarducci, in coppia con Bazzani sulla BMW M3.