Regolamento. Stasera in campo le avversarie. Si gioca Catania-Trapani

Stasera si gioca Catania-Trapani, chi vince affronterà chi la spunterà nel match di domani sera al Curi (entrambe con fischio di inizio alle 20,30. Se dovesse spuntarla il Perugia, i quarti di finale di Coppa Italia si giocheranno al Curi il 18 dicembre.

A partire dai quarti gli accoppiamenti saranno determinati da un sorteggio integrale, senza più tenere conto dei 4 gruppi geografici di provenienza, come accaduto fino agli ottavi. Le vincitrici accedono alle semifinali. E in questo caso le quattro squadre si sfidano con gare di andata e ritorno; il sorteggio determina l’ordine dei campi, anche per la finale fra le due vincitrici delle semifinali.

La posta in palio. Chi vincerà la competizione si qualifica alla fase nazionale dei playoff di serie C 2024-2025 per la promozione in B 2025-2026, a meno che non si troverà in una delle seguenti situazioni: già promossa in B per piazzamento (primo posto nel proprio girone del campionato); già ammessa alla fase nazionale dei playoff per piazzamento (secondo o terzo posto nel proprio girone del campionato); rinunciante alla partecipazione ai playoff; piazzamento nel proprio girone del campionato di C in uno degli ultimi cinque posti per cui debba disputare i play out.

Biglietti per il Curi: i tagliandi possono essere acquistati online 8in questo caso sarà obbligatoria la tessera del tifoso), nelle ricevitorie autorizzate ticketone e al botteghino nel seguenti orari: oggi dalle 10-13 e dalle 16-19, domani (giorno gara) ore 10-13 e ore 16-19 (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie).