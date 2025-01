Riparte la Fei World Cup. Bucci a Basilea. Coata signore di Abu Dhabi

Settimana interlocutoria quella appena conclusa, in attesa che la Fei World Cup-West Europe riprenda da giovedì con la tappa di Basilea, la prima del 2025, girone di ritorno. In questo intermezzo Luca Coata (nella foto su Cassirana del Rilate, Fise/Argenziano) delle Fiamme Oro non ha perso l’occasione di portare a casa una vittoria nel GP ’due stelle’ di Abu Dhabi, svolto sabato scorso: con un bel doppio netto e il tempo migliore fra gli 11 concorrenti in barrage (di 36 partenti) in sella a Cassirana del Rilate ha preceduto il saudita Al Duhami (Kanshebber S) e il belga Van Paesschen (Zahara).

Ora i riflettori si puntano sulla Svizzera dove in Coppa del Mondo gareggerà Piergiorgio Bucci che alla vigilia è 25esimo (20 punti) e primo degli azzurri nella classifica generale, condotta dal giovane britannico Robert Whitaker davanti al veterano francese Kevin Staut (60 punti entrambi, ma Whitaker con una partecipazione in meno), 3° il belga Wathelet (56 p). Come noto, alla finale della Coppa, che dopo altri quattro appuntamenti nel Vecchio Continente si terrà ancora a Basilea (2-6 aprile), andranno i migliori 18 in graduatoria per rientrare nei quali servono generalmente da 43 a 45 punti.

Bucci ha questa occasione per portarsi in posizione, poi la settimana successiva a Lipsia (15-19) andrà Casadei, che insieme allo stesso Bucci, Camilli, e Martinengo sarà nella Nazionale azzurra che parteciperà alla prima di quattro tappe della League of Nations ad Abu Dhabi (12-16 febbraio), puntando alla finalissima di Barcellona in ottobre. Bucci ritornerà in campo nella World Cup ad Amsterdam (23-26 gennaio).