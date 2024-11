Ritmi lenti e due bischerate. Ma alla fine conta solo vincere

Vedi alla voce: motivazione. Questo era il rischio-trappola che attendeva ieri la Fiorentina. Inciampare nella partita per mollezza tattica e tecnica. E questo è parzialmente successo. Una squadra all’inizio impacciata, con un centrocampo anomalo che non riusciva a incendiare la partita, ritmi lenti e prevedibilità. Poi il gol di Kouame ha rotto gli equilibri e a quel punto il più alto tasso tecnico dei viola ha prevalso, consentendo di portare a casa tre punti pesanti (nonostante due gol subiti con evidenti bischerate difensive). Una vittoria non certo da stropicciarsi gli occhi ma pazienza: in certe partite, da sempre, alla fine conta solo vincere. La Fiorentina lo ha fatto ed è il modo migliore per prenotare un posto diretto agli ottavi di coppa. E, sia detto con grande interesse, anche il modo migliore per avviarsi alla sfida di domenica con l’Inter. Dove, a occhio e croce, il rischio di bassa motivazione non dovrebbe esserci. Giochiamocela.