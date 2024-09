Rock Climbing Hall. Alice Marcelli sei d’oro. Reggi: "Bella sorpresa»

Il mondo dell’arrampicata sportiva ha un nuovo nome da tenere d’occhio: Alice Marcelli. Questo fine settimana, nella Rock Climbing Hall di Guiyang, Cina, la giovanissima atleta lecchese ha conquistato il titolo di Campionessa Mondiale di Speed nella categoria U16.

Alice, in forza ai Ragni di Lecco, ha dimostrato un incredibile talento e una determinazione fuori dal comune. Dopo aver segnato il quarto miglior tempo in qualifica con 8,30 secondi, ha superato una serie di sfide impegnative nella fase finale, dove ha sconfitto l’atleta hongkonghese Chen e poi quella di casa Wang.

Il successo di Alice Marcelli non è solo un trionfo individuale, ma rappresenta anche un importante parallelismo con Mattia Zurloni, il più celebre arrampicatore italiano. Zurloni, noto per le sue impressionanti performance e il suo contributo allo sviluppo dell’arrampicata in Italia, ha ora un erede promettente in Alice.

Intervistata dopo la gara, Alice ha espresso tutta la sua emozione: "Non posso davvero crederci, è stato bellissimo, anche perché non me l’aspettavo. Sapendo il livello di preparazione delle altre atlete, in particolare quelle orientali, non pensavo di poter puntare al gradino più alto del podio". Le sue parole riflettono l’umiltà e la consapevolezza di una giovane atleta che, nonostante l’ età, dimostra una maturità sorprendente.

Oltre alla brillante performance di Alice, la squadra italiana ha visto altre buone prestazioni, soprattutto nella categoria Speed. Da Sara Strocchi a Samuele Graziani nella categoria U18 fino a Marco Rontin, che ha brillato nella categoria U20, conquistando un ottimo quarto posto e segnando il suo record personale.

Il Direttore Tecnico della specialità, Aldo Reggi, ha espresso grande soddisfazione per il risultato complessivo della squadra italiana: "Aver vinto un oro con Alice Marcelli nell’Under 16 di sicuro è stata una bellissima sorpresa. Il bilancio è positivo per noi in una competizione dominata dai padroni di casa".Matteo Baconcini