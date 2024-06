Roma azzurra, capitale d’Europa. Jacobs e Tamberi: "Divertiamoci». Palmisano, assalto alla medaglia

Da quella pista azzurra si vede la Città Eterna, ma a guardare bene lo sguardo arriva fino a Parigi. Perché gli Europei di atletica che iniziano oggi all’Olimpico dove si concluderanno mercoledì prossimo sono un trampolino verso i Giochi, inutile nasconderselo. Infatti ieri a lanciare l’evento c’erano i nostri big, Tamberi e Jacobs: entrambi hanno la preparazione tarata su Parigi, entrambi essendo animali da competizione hanno voglia di godersi l’evento in casa. Ma ci arrivano con premesse diverse.

Meno di 10. "Roma è una città importante per me: qui ho costruito la mia medaglia olimpica, voglio restituirle qualcosa. La programmazione è incentrata sui Giochi, ma sono molto felice di gareggiare qui: voglio correre con il sorriso e convertire la pressione in energia. Spero di poter correre sotto i 10 anche in semifinale", ha detto Marcell Jacobs.

Rincorsa anomala. "Nell’ultimo mese ho delle difficoltà. Me lo aspettavo: negli ultimi sette-otto anni maggio è sempre stato un mese difficile per me, questi problemi mi hanno creato uno squilibrio fisico, mentale ed energetico. Per questo motivo ho voluto comunicare solo all’ultimo la mia adesione a questi Europei", ha detto l’altro dioscuro della nostra atletica, Gimbo Tamberi. Che ha aggiunto: "C’è molta pressione, ma a me piace. Voglio tornare a casa con una buona altezza in tasca. Se poi viene l’oro meglio. Ora sono il capitano di un bellissimo team, in cui tutti fanno il tifo per gli altri e ci aiutano. Prima non era così, in passato si gareggiava per un risultato sufficiente, ma ora puntiamo in lato. Devo mettere pressione ai ragazzi".

In realtà l’ha già fatto, la spinta alle ambizioni degli azzurri l’hanno data proprio lui, Jacobs e la staffetta a Tokyo, e ancora oggi l’Italia sta sfruttando l’onda lunga della liberazione mentale.

La novità. Un’altra stella azzurra annunciata è Mattia Furlani: "Io a differenza sua non ho nulla da perdere", ha detto il vice campione del mondo nel lungo parlando del rivale Tentoglou, oro a Tokyo. A Roma il lungo avrà una pedana speciale, rialzata sotto la tribuna Tevere: "È impressionante, sembrerà che il pubblico gareggi con noi".

In gara. Oggi il programma inizia alle 9,35 con le qualificazioni del disco maschile (in gara Mannucci), a seguire Eptathlon (Gerevini), 100 ostacoli f. (Besana, Carraro, Carmassi), 110 ostacoli m. (Fofana, Giacalone) triplo f. (Derkach), 1.500 f. (Vissa, Zenoni, Cavalli), disco f. (Osakue, Strumillo, Conte), 800 m. (Tecuceanu, Pernici, Barontini), lungo m. (Furlani, Randazzo, Mersal) e 3.000 siepi f. (Curtabbi) che chiudono la mattinata.

Nel pomeriggio le prime medaglie: alle 18.35 parte la 20 km con la campionessa olimpica Antonella Palmisano, Eleonora Giorgi e Valentina Trapletti. Dalle 19.55 le qualifiche di peso (Fabbri, Weir, Del Gatto) e alto femminile (Vallortigara, Vicini), la finale del disco maschile, le batterie dei 100 con Melluzzo e Rigali (Jacobs e Ali già in semifinale), la finale della 4x400 mista e quella dei 5.000 metri femminili (Battocletti, Del Buono, Majori).

Tv. Le gare sono trasmesse da Rai (Rai 2 e Rai Sport), Sky Sport Uno, in streaminf su Rai Play, Sky Go e Now.