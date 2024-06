Rubgy. Festa di fine anno per gli Apuani. Sfida con gli amici dello Spezia

Gli Apuani Rugby ASD hanno ospitato al campo della Comasca la festa conclusiva della stagione 2023-2024 dove genitori ed atleti hanno partecipato ad evento irripetibile. Le categorie Under 10 e 12 sono scese in campo scontrandosi per la prima volta con gli amici dello Spezia Rugby. Ognuna delle compagini ha disputato 3 partite che si sono giocate con equilibrio.

Nonostante l’amicizia che le lega agli aquilotti le pecore nere apuane non si sono risparmiate: a farla da padrone come sempre non sono le mete in tuffo o i placaggi, ma i sorrisi di tutti i ragazzi che hanno portato il sole. Mentre all’ombra della Apuane le categorie minori disputavano le loro partite tra l’entusiasmo del pubblico, gli atleti della categoria Under 14 eccellevano al Seven a Cogoleto, vedendo nell’apuano Vittorio Tonaboni uno dei migliori giocatori del torneo.

La società rivolge un plauso a tutti i ragazzi e i loro allenatori che nonostante le mille avversità che hanno dovuto affrontare non hanno mollato di un centimetro e per tutta la stagione hanno lottato con la grinta e la determinazione che li contraddistingue. Le attività di questi ragazzi non sono ancora terminate. Per loro e per tutti gli amici che vorranno è in programma la nuova edizione del beach rugby che con tutta probabilità si disputerà il prossimo 20 luglio all’Arena Partaccia.

Chi fosse interessato a provare un’ esperienza diversa potrà contattare telefonicamente Davide (393 7572897) o anche Martina (348 3275460).