Rugby. Acea, il derby va al Gubbio

Acea ancora a secco: il derby di rugby tra Gubbio e Perugia se lo aggiudica la squadra di casa. Troppe assenze per i biancorossi di coach Poloni per riuscire a reggere l’urto di una formazione eugubina che è scesa in campo con grande determinazione, imponendo la propria forza fisica. Pronti via e Gubbio va avanti 13-0 con Perugia che subisce il colpo, la reazione biancorossa passa per Costantino e Lorenzo Bevagna ma non basta. Gubbio tiene bene il campo e nel secondo tempo amministra il vantaggio. Il 18-17 finale consente a Perugia di guadagnare un punto, che muove la classifica ma non interrompe il digiuno di vittorie che dura da quattro partite.

"Siamo consapevoli - dichiara il vice presidente dell’Acea Rugby Perugia, Federico Bevilacqua - che non è un buon momento sul piano dei risultati. I tanti infortuni ci stanno condizionando, ma restiamo sereni perché crediamo nelle qualità di questa squadra. La gara non è andata come volevamo, siamo andati subito sotto. Poi è stato dura recuperare: i ragazzi comunque ci hanno provato".

Prossimo impegno per l’Acea Rugby Perugia domenica prossima in casa contro Cavalieri Prato.