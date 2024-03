Rugby Sei Nazioni: Italia-Scozia 31-29, trionfo a Roma dopo 11 anni

Roma, 9 marzo 2024 – Undici anni di digiuno. Il quindici azzurro non alzava le braccia al cielo all’Olimpico da così tanto tempo. Vittoria bellissima, sofferta e storica al Sei Nazioni 2024 degli azzurri contro la temibile Scozia, formazione che l’Italia non batteva da 9 anni.

Dopo le sconfitte con Inghilterra e Irlanda e il pareggio con la Francia, Lamaro e compagni rompono il ghiaccio a Roma, superando per la quarta giornata del Torneo la Scozia per 31-29.

Un successo che rilancia la nazionale della palla ovale, che oggi ha così ben figurato davanti alla premier Giorgia Meloni.

Stephen Varney festeggia dopo la meta

La partita

Gli azzurri passano al 1' con una punizione di Garbisi per poi subire le mete di Fagerson (5'), Steyn (7') e Schoeman (29'), quest'ultima unica non trasformata da Russell. Per l'Italia, meta di Brex (14') traformata da Garbisi, poi i piazzati dello stesso kicker e Page-Relo che fissano lo score del primo tempo sul 22-16 per i britannici.

Nella ripresa, gli azzurri firmano un capolavoro: meta di Lynagh (44') non trasformata da Garbisi, che poi mette i 2 punti aggiuntivi sulla marcatura di Varney (56') per un parziali di 12-0 che equivale al sorpasso (28-22). Al 72' Garbisi è ancora puntuale dalla piazzola (31-22). Nel finale, meta scozzese di Skinner trasformata che tiene in vita il match sino alla conclusione: gli azzurri fanno festa per 31-29. L'Italia chiuderà il suo Sei Nazioni sabato 16 marzo in Galles