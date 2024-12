Salto in alto. Sioli supera 2,25 a soli diciannove anni

Arriva subito un acuto dalla stagione indoor. È quello del vicecampione mondiale under 20 Matteo Sioli che vola a quota 2,25 nel salto in alto a Parma, aggiungendo due centimetri al personale di 2,23. Una misura che vale anche il miglior risultato di sempre raggiunto da uno junior italiano in una gara al coperto, incrementando il 2,24 ottenuto da Edoardo Stronati nel 2023 ad Ancona, mentre il record di categoria è il 2,28 outdoor di Paolo Borghi datato 1980. La prestazione realizzata da Sioli, 19enne lombardo, è di notevole spessore: la terza under 20 di ogni epoca in Italia, al pari di Gianmarco Tamberi che ha saltato 2,25 da junior come Andrea Lemmi, alle spalle del primatista Borghi e anche di Luca Toso (2,27 nel 1983).