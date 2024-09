Sanremo Padel Tour con Albertini, Dida e Amoruso: in campo anche i big Chingotto e Gonzalez

C’è un rapporto speciale tra gli ex calciatori e il padel, ormai questo è un fatto assodato. E infatti anche nella tappa di Sanremo del Sanremo Padel Tour (organizzato in piazza Colombo da E20 Sanremo con il Comune e il sostegno di Casinò Sanremo, Camera di Commercio delle Riviere Ligure, Confindustria Imperia e Tavolo del Turismo) il cast di ex campioni del pallone che si cimenteranno con la racchetta in mano è nutrito e di alto livello. Ci saranno Demetrio Albertini, Nicola Amoruso, Dida e Denis nel tabellone della sfida vip dell’evento, in programma dal 27 al 29 settembre quando Sanremo si trasformerà in capitale del padel: «Si parte per questa nuova avventura di sport - ha detto l'organizzatore Fulvio Gazzola, durante la presentazione dell'evento - che, attraverso una serie di tappe, porterà la nostra cultura turistica e il Sanremo Padel Tour in giro per l'Italia».

Il ruolo dello sport come calamita per il turismo è ben chiaro alle autorità, dal sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, all'assessore a Sport e Turismo Alessandro Sidoni: «il tour interesserà varie località italiane, contribuendo così a valorizzare ulteriormente il nome di Sanremo». Oltre agli ex campioni del calcio per il torneo vip, ci sono anche i veri fuoriclasse della disciplina: Federico Chingotto (numero 4 del ranking mondiale), «Momo» Gonzalez (11), Javier Barahona (37) e Javi Garcia (48), scenderanno in campo sabato 28 settembre. Con loro anche due leggende mondiali del padel, dal pluricampione del mondo, oggi coach Gaby Reca, a Marcela Ferrari, in passato allenatrice di Fernando Belasteguin e oggi allenatrice della nazionale italiana maschile e femminile, con cui lo scorso luglio ha conquistato il secondo posto agli Europei di padel a Cagliari. Reca e Ferrari guideranno anche la speciale sfida vip tra quattro ex calciatori: Demetrio Albertini, Nicola Amoruso, Nelson Dida e German Denis. Nel segno dell’inclusività alcune iniziative collaterali, come quella che coinvolgerà Alessandro Ossola, atleta paralimpico dei 100 metri piani.