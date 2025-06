Sara Errani trionfa nel doppio misto al Roland Garros con Andrea Vavassori

di Massimo Selleri

Sara Errani si conferma regina nel doppio e una campionessa infinita. Ieri nel misto ha conquistato il titolo del Roland Garros insieme a Andrea Vavassori, mentre oggi con Jasmin Paolini affronterà la coppia russa Andreeva-Shnaider nell’incontro che mette in palio il biglietto per la finale nel femminile.

Contro la coppia statunitense Taylor Townsend e Evan King è netto il dominio degli azzurri che si sono aggiudicati il trofeo con il punteggio di 6-4 6-2 al termine di un incontro che è stato equilibrato solo nella parte iniziale del primo set e poi ha visto la coppia italiana prendere rapidamente il volo.

"Andrea sei il mio migliore amico - ha spiegato Errani durante la premiazione - è speciale essere qui con te, hai giocato benissimo. Questo campo è speciale per me, ho grandiosi ricordi qui, e questo è uno dei migliori tornei del mondo. È tutto bellissimo, ma non è ancora finita".

La tennista romagnola si gode l’ennesimo titolo della sua carriera, dove in doppio continua a brillare: dopo lo Us Open nel 2024 e l’Indian Wells nel 2025 vinto in misto sempre con Vavassori è arrivato anche lo Slam parigino.

"Siamo felicissimi di avere intorno un team allargato come il nostro a parlare è il tennista -. Grazie al Roland Garros per averci regalato una cornice così importante in questa finale. Questa vittoria è un sogno che si ripete".

L’impresa è stata certificata anche dalla presidente del Consiglio che su X ha espresso il suo pensiero. "Straordinaria vittoria nel doppio misto al Roland Garros per Sara Errani e Andrea Vavassori - scrive Giorgia Meloni -, che conquistano così il loro secondo Slam dopo la vittoria negli US Open dello scorso anno. Ancora una volta, avete portato in alto il nostro Tricolore: complimenti campioni, l’Italia è orgogliosa di voi".

Non ci sono più azzurre, invece, in corsa per la vittoria nel singolare femminile, con la russa Aryna Sabalenka che ha sconfitto Iga Świątek con il punteggio di 7-6 (1) 4-6 6-0. Meno combattuta l’altra semifinale con la statunitense Coco Gauff che si è imposta sulla francese Lois Boisson con il punteggio di 6-1 6-2. La finale si disputerà domani.