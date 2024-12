Sarzana avanza in Europa. Tutto facile contro Uttigen

SARZANA

5

UTTIGEN

1

HOCKEY SARZANA: Corona, Manrique, Illuzzi, Borsi, Rubio, Mattugini, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis, Venè. All. Festa.

UTTIGEN: Zaugg, Garcia, Walther, Scheer, Matti, Schaffer, Waridel, Scheiddeger P, Scheiddeger N., Iseli. All. Frey.

Arbitri: Figueredo e Leitano (Portogallo).

Reti: Illuzzi, Borsi (2), Tognacca, De Rinaldis, Shaffer.

SARZANA – L’Hockey Sarzana prosegue spedito il suo cammino in Europa: i rossoneri centrano una vittoria agevole nel match di ritorno di Ws Europe Cup al ’PalaTori’ contro gli svizzeri dell’Uttigen, già sconfitti all’andata per 4-3. Di fatto c’è partita solo nel primo tempo che viaggia sui binari dell’equilibrio fino al gol di Borsi che sblocca il risultato; Uttigen prova a reagire ma a 8’47 dalla sirena del primo tempo arriva il raddoppio a firma di Tognacca. Si va al riposo con Sarzana avanti di 2-0 e la qualificazione in tasca. Nella ripresa la possibile svolta alla partita arriva al 5’12 quando Ortiz rimedia un cartellino blu, sul conseguente tiro diretto Schaffer accorcia le distanze per Uttigen. Ma è un fuoco di paglia perchè a ristabilire le giuste distanze fra le due squadre ci pensa De Rinaldis con il gol del 3-1. A stroncare le velleità di rimonta degli ospiti arriva poi il 4-1 di Borsi, che di fatto mette fine al discorso-qualificazione. Il 5-1 finale firmato da Illuzzi non fa che certificare una vittoria in discesa per la squadra di Festa.

Nei quarti di finale di Ws Europe Cup Sarzana se la vedrà con i portoghesi del Riva d’Abe, che hanno avuto la meglio nel doppio con confronto nel derby iberico con gli spagnoli del Calbes. Match di andata il 15 febbraio in Portogallo, ritorno a Sarzana il 1° marzo. In campionato i rossoneri torneranno in campo mercoledì sera alle 20.45 al PalaTori, per recuperare la sfida casalinga contro il Bassano rinviata proprio per gli impegni in coppa.