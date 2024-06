Sassuolo, occhi puntati su Vandeputte. Ma interessano anche Talia e Capellini

Le uscite tengono banco, in casa neroverde, con Henrique che saluta e Laurientè che fa i conti con l’interesse dei turchi del Fenherbace, che allungano la fila, nutrita, dei pretendenti. Ma radiomercato comincia anche a suggerire possibili entrate. Tre i nomi dei quali dare conto, e se il primo non è nuovissimo, nel senso che il Sassuolo (e non solo) lo segue da un po’, ovvero il belga Jari Vandeputte, ultime tre stagioni stagioni a Catanzaro con le stimmate del protagonista (41 presenze, 10 gol e 15 assist in B l’anno scorso, 78, 18 e 36 il bienni precedente, in C) che gli hanno accesso addosso anche le attenzioni di Cagliari e Venezia oltre che del Palermo. Si tratta, a sentire fonti vicine al club calabrese, sulla base di 4 milioni di euro, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che la cifra sia destinata a salire, visto il ‘mercato’ che ha il fantasista belga e visti numeri che ne fanno uno dei possibili protagonisti del campionato che verrà. Il Sassuolo, che con il Catanzaro ha rapporti ben consolidati – D’Andrea, Ghion, Miranda rientrano dai prestiti proprio in Calabria – è facile che ci provi. Quanto a riuscirci si vedrà, ma nel frattempo altri profili fanno capolino dai taccuini della dirigenza neroverde. E sono, o meglio sarebbero, quelli di Riccardo Capellini e Angelo Talia, entrambi a Benevento la stagione scorsa ed entrambi protagonisti di una stagione tutt’altro che disprezzabile. Il primo, difensore centrale che prima che con le ‘streghe’ si era messo in luce nella Juventus Next Gen e ha in curriculum anche tracorsi nella serie cadetta spagnola, ha compiuto 24 anni a marzo, ha il contratto che scade nel 2025 e in stagione ha collezionato 34 presenze segnando un gol mentre il secondo, tre anni più giovane, è un centrocampista centrale arrivato in Campania dal Potenza ed ha già solido curriculum almeno a livello di terza serie. Le gare disputate sono 72, le reti segnate 4: il suo contratto con la società campana scade nel 2027.