Seconda Derby lunigianese scoppiettante

villafranchese

2

fivizzanese

2

VILLAFRANCHESE: Liccia, Baldassini, Conti S., Caroli (81’ Conti M.), Ciuffani, Manganelli, Bresciani, Ortelli, Conedera, Pettazzoni (66’ Pucci), De Negri (84’ Branca). All. Conti G.

FIVIZZANESE: Carvajal, Gerali, Salku A. (59’ Cardellini), Valentini, Forieri, Bocchia (81’ Orsoni), Bianchi, Berti, Salku B., Mencatelli, Mosti. All. Duchi

Arbitro: Cella di Carrara

Marcatori: 18’ Forieri (F), 29’ De Negri (V), 55’ Mencatelli (F), 74’ Condera (V) Note: espulsi Berti (F), Gerali (F) e Pettazzoni (V)

VILLAFRANCA – Derby avvincente con la Fivizzanese che parte meglio e che al 18’ si porta in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Forieri, lasciato colpevolmente solo, stacca bene di testa e mette la palla all’angolino. La partita si riequilibra e dopo dieci minuti la Villafranchese trova il pari con una bella azione in verticale di Bresciani che serve per Conedera che a sua volta crossa in mezzo un pallonetto su cui arriva De Negri bravo a deviare in rete. Poco dopo i locali vanno vicini al raddoppio sempre con un’azione sulla fascia sinistra di Bresciani che propone per Conedera che in spaccata alza di un soffio sopra la traversa. Al 55’ Mencatelli su punizione fredda Liccia con una gran botta da fuori. Al 74’ Conedera con una bella girata pareggia. Nel finale diventano protagonisti i due portieri. Liccia si supera su Salku e Carvajal su Branca. Il match, maschio e combattuto, si conclude con tre espulsioni e un parapiglia prima della fine.

Ilaria Gallione