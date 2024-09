Semifinali della Louis Vuitton. Luna storta, American Magic ne approfitta

Luna Rossa fallisce il primo match point contro American Magic e di fatto regala una piccola speranza agli statunitensi che riescono ad allungare la serie delle semifinali di Louis Vuitton Cup, ora sul 4-1 per i nostri aspettando le regate di domani. La barca italiana infatti cade dal foil in uscita dal quarto cancello al termine di una manovra forzata per il passaggio in boa, senza poi riuscire a ritrovare il volo. Patriot si avvia così verso gli ultimi due lati, chiudendo con un successo l’unico dei due match race previsti contro gli italiani.

Eppure il confronto era iniziato in maniera positiva per la Silver Bullet timonata da James Spithill e Francesco Bruni, abili a rimanere vicini a Patriot in partenza e a superarla grazie ad una buona velocità nonostante il poco vento. La giornata di ieri infatti è stata caratterizzata da una brezza al di sotto delle previsioni, con la prima regata di giornata, quella tra Alinghi e Ineos che aveva regalato un’altra sorpresa: le continue cadute dal foil sembravano impedire la conclusione della prova, ma gli svizzeri hanno ugualmente tagliato il traguardo entro i limiti stabiliti navigando in dislocamento, riuscendo così a mettere a segno il punto dell’1-4.

Tornando a Luna Rossa contro American Magic, nei primi due lati la barca italiana era stata capace di tenere dietro gli avversari di 17’’ ma è nel terzo lato che una serie di incroci ravvicinati e una migliore performance di Patriot di bolina aveva visto il vantaggio assottigliarsi, tanto da costringere la barca italiana ad inseguire in alcuni frangenti. Al terzo cancello sono gli americani avanti di qualche secondo infatti e durante il quarto lato il testa a testa è serratissimo, fino al già citato passaggio al Gate che costa il volo a Luna Rossa. Il poco vento attorno al cancello non fa più sollevare la barca italiana, condannata a guardare impotente gli americani involarsi negli ultimi due lati. La brezza poi cala del tutto, portando dopo alcuni rinvii a posticipare gli altri match race a domani pomeriggio, vento permettendo.