Serie A. Asfaltata Noceto. Calvisano blinda la prima posizione

Il Calvisano è giunto a tre giornate dal termine della regular season della Serie A di rugby in testa al girone 2, con un vantaggio di 8 punti su Settimo Torinese e 12 su Alghero. Mattia Zappalorto, che allena i gialloneri insieme da David Dal Maso, vuole mantenere alta la concentrazione dei suoi giocatori, reduci dalla bella vittoria in inferiorità numerica a Noceto: "Hanno fatto una prova di grande cuore e sostanza. Adesso ci aspettano tre finali, che vogliamo superare per arrivare primi e accedere così ai quarti di finale. Strada facendo siamo riusciti a scavare un leggero solco nei confronti delle rivali. Torino rimane lì, ma noi dobbiamo guardare soprattutto a quello che facciamo". A cominciare dall’appuntamento di domenica col fanalino di coda Monferrato: "Non sarà una gara facile. Loro sono obbligati a vincere con bonus, altrimenti sarà retrocessione matematica. Saranno molto motivati, ma anche noi vogliamo continuare il cammino e garantirci l’accesso ai quarti di finale". In quel momento inizierà un percorso con incroci assai complicati da definire che metterà in palio la promozione, ma il Calvisano non vuole fare troppi calcoli e preferisce rimanere concentrato su un primo posto da mettere in cassaforte.

Luca Marinoni