Serie A. Quanta batte Vicenza e aggancia la vetta. Decide il gol di Bernad

Dopo un periodo turbolento, tra la sconfitta in Supercoppa Italiana e le polemiche extra campo contro la Fisr, è arrivato il pronto riscatto per il Milano Quanta. I rossoblù hanno conquistato il primo scontro diretto stagionale nella quinta giornata di Serie A contro il neopromosso ma fortissimo Vicenza per 5-4.

I veneti -tornati nella massima serie dopo un anno di purgatorio causato da problemi economici- nelle prime quattro uscite erano apparsi inarrestabili, ma Milano ha ritrovato la giusta compattezza nel momento decisivo. Lo spettacolare match giocato al Quanta Village ha richiamato alla memoria le combattute finali Scudetto disputate dai due club tra il 2018 e il 2023. Mvp della gara Jakub Bernad (nella foto) autore di una doppietta tra cui il gol che ha regalato il successo a Milano. Simbolici i tre marcatori dei lombardi: l’ex capitano Emanuele Banchero rientrato dopo aver annunciato il ritiro, l’attuale capitano Emanuele Ferrari e il giovane Giacomo Masiero. "Venivamo da un ultimo weekend deludente, abbiamo fatto la gara perfetta contro una squadra fortissima", ha spiegato il rossoblù Andrea Bellini. Ora Milano comanda la classifica a punteggio pieno insieme ad Asiago con Vicenza terza a meno tre. Sabato, ore 18.30, i meneghini faranno visita al Cittadella per consolidare il primato. A.S