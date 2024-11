Serie A Silver. La Metelli è alle corde. Esame di maturità in trasferta a Trieste

Per il trio bresciano la stagione sta entrando nella fase più calda. Un discorso che vale in particolare per la Metelli Cologne, che nella A Silver è reduce da quattro sconfitte consecutive. La classifica è corta, visto che, nello stesso tempo, i play off promozione sono distanti solo tre lunghezze dai grigiofucsia, ma la formazione franciacortina, reduce dall’amaro 28-29 subito in casa a fil di sirena dal Bologna, deve cambiare passo e trovare concretezza. Un intento che sembra proibitivo da attuare nella trasferta di sabato in casa della capolista Trieste, che viaggia spedita verso la A Gold con sette vittorie ed un solo pareggio. Al di là di quello che potrà essere l’esito del confronto con la prima della classe, il Cologne guarda avanti deciso a chiudere al meglio l’andata con le due partite di dicembre, quando la squadra bresciana sarà chiamata ad ospitare Mascalucia, che attualmente chiude la classifica con un punto in meno rispetto alla squadra di coach Campana, e a rendere visita ad una rivale come Romagna. Nella serie A Bronze si parla ancora del derby bresciano che si è risolto all’ultimo secondo con il Leno (nella foto) capace di superare il Palazzolo. Sabato 30 i bassaioli andranno in cerca di conferme sul campo del Torri, mentre la compagine palazzolese cerca riscatto ospitando la capolista Torri. L.M.