Serie A1. L’AN macina vittorie. De Akker cede 15-9

Sarà l’Hannover la sfidante dell’AN Brescia negli ottavi di finale di Euro Cup. Questo l’esito del sorteggio tenutosi ieri mattina a Zagabria, nella casa dello Jug campione in carica, peraltro unica squadra capace di battere i lombardi nella prima fase a gironi. Nello stesso tabellone anche i rivali della Pro Recco, che se la giocheranno con la Dinamo Tbilisi, per una Coppa che potrebbe parlare italiano sino all’atto finale, almeno secondo i pronostici. Tocca ai tedeschi, quindi, con Brescia come favorita dopo il primo posto nel suo girone. L’Hannover arriva dalla Champions League, dove si è piazzato in quarta posizione nella fase a gironi, ben distante dalle corazzate più blasonate. Gara in Germania il 25 gennaio, ritorno il 6 febbraio a Mompiano. Intanto non si ferma la corsa in Serie A1, con il successo di ieri sera in casa di De Akker per 15-9. Sofferenza nella fase centrale del match, ma alla fine sono 4 gol di Dolce, doppiette per Del Basso, Guerrato e Giri, singole marcature per Faraglia, Balzarini, Gianazza, Alesiani e Ferrero. Dieci vittorie in dieci gare e Pro Recco ora staccata di tre punti, per quanto con una gara da recuperare. Si torna in campo sabato con la Olympic Roma, terzultima a quota 5. A.L.M.