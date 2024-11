Serie A2. L’Atlante Grosseto non va. Ancora una sconfitta. Il Russi passa alla fine

Sconfitta amara a dieci secondi dal termine contro il Russi per l’Atlante Grosseto nella quinta giornata di A2 di calcio a 5. Per la formazione grossetana arriva il terzo ko consecutivo: terza e amarissima sconfitta consecutiva per l’Atlante Grosseto che cercava il riscatto al "PalaBombombonera" contro il Russi Calcio a 5. Ma che ha rimediato un 5-6 che fa male. Purtroppo i maremmani devono cedere a pochi secondi dalla fine del match quando vengono trafitti dalla rete di Gabriele Ficara che fissa il risultato sul punteggio finale. E’ stata una sfida di rincorsa dei maremmani che hanno iniziato male andando in svantaggio. I padroni di casa partono meglio sfruttando il loro fluente giro palla ma sono i romagnoli a trovare un doppio vantaggio battendo Cucarano con due rasoterra dalla media distanza, prima con Ficara al nono e poi con Michelacci al decimo. Arriva però la reazione dei maremmani che accorciano con Mesa andando al riposo sotto di uno. Inizio di ripresa non facile con il Russi che va a segno con Flores ed Hernandez. Sembra tutto finito ed invece Beltrami e Mesa rimettono in gioco l’Atlante. Si va verso un finale di partita emozionante con gli ospiti che allungano sul 3-5 con il gol di Gurioli, poi è Pollino che sale in cattedra con una doppietta (36’ e 38’). Allo scadere però Ficara regala la vittoria al Russi.