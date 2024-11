Serie A2 Maschile. L’Atlantide ora non vuole guardarsi più indietro : "Battere anche Aversa per allungare in classifica»

La vittoria conquistata a Ravenna ha proiettato l’Atlantide al comando della A2 maschile. Un grande risultato, che conferma l’ottimo momento dei Tucani e le loro qualità. L’allenatore Roberto Zambonardi aggiunge un ulteriore elemento a quello strettamente tecnico: "Abbiamo vinto una gara importante e, in una finale ad alta tensione, è uscita la forza del gruppo, proprio come era già successo a Fano". Risorse preziose che la formazione bresciana, a questo punto, è intenzionata a far fruttare non solo per proteggere al meglio questo prestigioso primato appena conquistato, ma anche per portare l’intero gruppo biancazzurro ad esprimere in gara tutto il suo potenziale, a cominciare, naturalmente, dall’insidiosa gara interna di domenica 24 contro Aversa. Sarà fondamentale per Tiberti (nella foto) e compagni scongiurare qualsiasi flessione o senso di appagamento dopo avere raggiunto un traguardo prezioso come il primo posto, un obiettivo illustre che, però, in questo momento dev’essere un punto di partenza per l’Atlantide. Con questo spirito, la squadra di coach Zambonardi può continuare il suo percorso di crescita, frutto dell’intenso lavoro quotidiano in palestra. Nonostante il gruppo rinnovato, i Tucani hanno ancora ampi margini di miglioramento, e solo con questa mentalità potranno raggiungere gli ambiziosi obiettivi della società bresciana. Luca Marinoni