Serie B. Bisoli debutta da squalificato col Brescia

Non potrà essere in panchina, a causa di una squalifica subita quando allenava il Modena, ma Pierpaolo Bisoli assapora ugualmente le emozioni del ritorno a Brescia da tecnico, nella gara delle 15 in casa contro la Carrarese. "Mi fido ciecamente del mio staff - è la presentazione del nuovo mister delle Rondinelle - Inoltre ho trovato una squadra recettiva, i giocatori sanno molto bene quello che devono fare. In settimana abbiamo parlato a lungo non solo con i giocatori, ma pure col presidente Cellino e il direttore Castagnini. Il primo obiettivo è ritrovare entusiasmo e riconquistare il pubblico bresciano. Borrelli e Bisoli? Non sono ancora la top, ma attendo da tutti una prova di grande volontà".

(4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Bjarnason; Galazzi; Borrelli, Moncini. All. Bisoli.L.M.