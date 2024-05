Serie B Interregionale. Quarrata ko: con Empoli servirà la ’bella’

Fallisce la possibilità di qualificarsi alle semifinali playoff di serie B Interregionale maschile il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, sconfitto 74-69 in gara-2 da Empoli; saluta la finale playoff di serie B femminile la Nico Basket, mentre la Valentina’s Camicette Bottegone conosce il nome del prossimo rivale-playout.

L’Use Empoli s’impone dopo un tempo supplementare, guadagnato grazie alla bomba del pareggio di Giannone nel finale. I biancorossi hanno più energie nel supplementare davanti a una formazione, quella mobiliera, in grado di segnare la miseria di 3 punti. La serie si deciderà, quindi, con il terzo episodio, in programma domani dalle 21 alla palestra Lazzeri. Ai ragazzi di coach Alberto Tonfoni servirà un altro capolavoro per prolungare questa straordinaria stagione. Quarrata: Marini 2, Mustiatsa 7, Balducci 6, Molteni 8, Falaschi 2, Calugi 3, Regoli 8, Frati, Antonini 16, Tiberti 17, Sevieri. Niente da fare per la Butera Clinic Nico Basket, battuta 60-56 dal Jolly Acli Livorno sul parquet di Ponte Buggianese.

Si chiude con una prova di assoluto carattere la stagione di queste splendide atlete, che cedono solamente all’ultimo minuto alle valenti labroniche. Una finale stupenda, nella quale le due compagini hanno dato vita a un duello avvincente. Le livornesi vincono con merito il titolo di campionesse regionali, ma c’è da sottolineare il fatto, che per riuscirci, hanno dovuto faticare più del dovuto. Nico Basket: Nerini 14, ne. Tongiorgi, Salvestrini 6, Pini 16, Montiani 9, Modini 7, De Luca, Bargiacchi, n.e. Giglio Tos, Parodi 2.

Nel frattempo, Bottegone ha conosciuto il nome del prossimo avversario dei playout: sarà Pontedera, che ha fatto fuori 3-1 Fucecchio. Gara 1 in calendario domenica 12 maggio a Pontedera: ancora da decidere l’orario. In caso di sconfitta, spareggio secco in campo neutro con la perdente della serie tra Cus Pisa e San Giovanni Valdarno.

Gianluca Barni