Serie B: Pisa e Spezia in lotta serrata per la promozione

Un saliscendi continuo. Un ventaglio che modifica la propria apertura di settimana in settimana. Sette giorni fa i punti di vantaggio del Pisa rispetto allo Spezia erano otto, sabato avrebbero potuto essere undici, oggi sono cinque. Insomma, la corsa continua, sempre consapevoli che "il destino è nelle nostre mani", come dichiarato da Inzaghi. Lo Spezia ha risposto al ko dei nerazzurri. Batte per 2-0 la Sampdoria nel derby ligure. Decide una doppietta di Lapadula. Per il numero 10 spezzino sono i primi gol con la nuova maglia dopo il trasferimento a gennaio. Guarda caso, il primo gol è arrivato sugli sviluppi di calcio piazzato, a pochi minuti dal ritorno in campo di Salvatore Esposito.

Dopo un mese fuori per infortunio, il centrocampista torna subito con la propria incisività. Torna anche la porta inviolata per lo Spezia, proprio quando Gori riprende il posto da titolare per la prima volta dal 29 dicembre. Torna a sorridere D’Angelo (in tribuna squalificato, al suo posto in panchina Taddei). Buio pesto per gli ex nerazzurri oggi doriani Beruatto e Sibilli, con l’incubo retrocessione più vicino. Lo Spezia si rifà sotto per il Pisa. Sei giornate rimaste, 21 punti a disposizione, quattro da difendere per il Pisa (lo scontro diretto è a favore dello Spezia). Vediamo le sfide rimaste da giocare: settimana prossima i nerazzurri saranno i primi a scendere in campo, sabato contro la Reggiana in Emilia. Il giorno dopo i liguri saranno di scena a Mantova, reduce da due vittorie consecutive.

A Pasquetta la truppa D’Angelo ospiterà il Cosenza ultimo in classifica alle 15, quella di Inzaghi la Cremonese quarta alle 21. Doppia trasferta il 25 aprile: Spezia a Frosinone alle 12:30, Pisa a Brescia alle 15. Giornate calde, con le squadra chiamate a raggiungere gli obiettivi. La contemporaneità torna il 1 maggio, Pisa-Frosinone e Spezia-Salernitana. Nella penultima giornata il Pisa sabato giocherà al San Nicola contro il Bari, lo Spezia contro la Reggiana in trasferta. Arriviamo quindi all’ultima giornata. Tutti in campo alle 20:30. Pisa-Sudtirol e Spezia-Cremonese. La corsa continua.

Lorenzo Vero