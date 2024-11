Serie C. AlbinoLeffe-Lecco. Il derby lombardo vale un posto al sole

ZANICA (Bergamo)

Tra AlbinoLeffe e Lecco sarà sfida playoff, Oggi, alle 15, sul campo di Zanica. Padroni di casa decimi in classifica a quota 21 punti dopo la brillante vittoria per 2-0 ottenuta a Vercelli contro la Pro. Lecco, dodicesimo con 19 punti, dopo la sconfitta per 3-0 in casa contro il Padova maturata però nella mezzora conclusiva dopo aver tenuto testa alla prima della classe. Tra i padroni di casa mancheranno Boloca e Longo: "Ci aspetta una sfida complessa, contro una squadra esperta e con individualità di spicco - ha aggiunto Lopez (nella foto) -. Il Lecco è da tenere in grande considerazione, al di là della classifica. Dopo 5 sconfitte consecutive in trasferta, i blucelesti, incerottati, devono svoltare. "Bisogna riportare equilibrio e risultati in un momento di estrema difficoltà a livello numerico: i momenti difficili ci sono, bisogna avere la forza di rialzarsi – le parole di Volpe – . L’obiettivo è non avere più cali di concentrazione".

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Borghini, Potop, Baroni; Gusu, Agostinelli, Fossati, Parlati, Munari; Zoma, Mustacchio. All. Lopez.

LECCO (3-5-2): Furlan; Louakima, Celjak, Billong; Lepore, Frigerio, Ionita, Ilari, Kritta; Galeandro, Sipos.

All. Volpe. Fulvio D’Eri