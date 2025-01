Serie c femminile. Inizia con un ko il 2025 del Follonica

La Pallavolo Follonica apre il 2025 con la sconfitta in casa contro Casciavola. La quattordicesima giornata di serie C femminile ha visto le ragazze di coach Giuseppe D’Auge cedere in casa 3-2 contro Pallavolo Casciavola: 25-19, 22-25, 13-25, 28-26, 12-15. Cinque set dove le follonichesi hanno giocato a corrente alternata, altalenando errori basilari a giocate frutto di grinta e determinazione. Ma le troppe lacune sono state fatali. Una sfida molto lunga, durata cinque set, che ha visto le due formazioni sfidarsi a viso aperto. Quasi due ore e trenta di incontro con la formazione di D’Auge che ha iniziato nel peggiore dei modi il nuovo anno, seppur prendendosi un punto, ma cedendo ad un’avversaria che forse ci ha creduto di più, o forse era in una forma migliore. Alla fine di questa maratona è stata la formazione avversaria ad essere premiata con il risultato di tre set a due. Prossimo col Porcari Volley, terza nel girone.